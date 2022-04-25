Vali Tekbıyıkoğlu’ndan Paylan’a tokat gibi cevap

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan Cuma günü "Ermeni soykırımının tanınması, soykırım faillerinin isimlerinin kamusal alandan kaldırılması" başlıklı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na verdi.

Teklifin Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından içtüzüğü aykırı olması gerekçesiyle iade edilmesine rağmen HDP'li vekil sert tepkilerle karşılaştı. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'da şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Garo Paylan'ı hedef alarak "Keşke tehcir yapılan bölgedeki Ermeniler, Mehmetçik Galiçya'da Kafkasya'da Kanal'da Yemen'de Çanakkale'de ölüm kalım savaşı verirken, memlekette jandarma kuvveti bile yokken düşmanla ihanet içerisine girmeselerdi de bizler tehcir yapmak mecburiyetinde kalmasaydık." ifadelerini kullandı.