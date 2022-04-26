Bakan Kasapoğlu, Batı Trakya’daki soydaşlarla iftarda buluştu

Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünün ortak düzenlediği iftar programına, Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile çok sayıda soydaş katıldı.

Bakan Kasapoğlu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, soydaşlara Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den 85 milyonunun gönül selamını getirdiğini vurguladı.

Batı Trakyalı kardeşlerinin bereketli iftar sofrasına misafir olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kasapoğlu, "Arada fiziki mesafeler olsa da siz Batı Trakyalı kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağı hiç zayıflamadı, bilakis her daim güçlendi." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, soydaş spor kulüplerinin temsilcileriyle de bu ziyaret vesilesiyle bir araya geldiğini belirterek, onların çalışmalarını desteklemek adına çalışmalar yürüteceklerini aktardı.