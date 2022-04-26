Şehit aileleri HDP’li Paylan’ı istifaya çağırdı

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Terörle Mücadele Gazisi Mehmet Yavuz yaptığı basın açıklamasıyla meclise sözde 'Ermeni soykırımının' tanınmasına ilişkin kanun teklifi sunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ı istifaya davet ederek sert tepki gösterdi.

Başkan Mehmet Yavuz açıklamasında, HDP'li vekilin yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Yavuz, "HDP'li vekil Garo'nun mecliste sunduğu teklife tepki olarak basın açıklama gereği duyduk. 'Ermeni soykırımının tanınması, soykırım faillerinin isimlerinin kamusal alandan kaldırılması' hakkında hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunan Paylan, bu cesareti nereden buluyor? Buldukları her fırsatta PKK'lı teröristleri ve Ermenileri savunan Türkiye düşmanı sözde vekil Paylan'ı şiddetle kınıyoruz. Siz, bu milleti ve ekmeğini yediğiniz bu vatanı savunmanız gerekirken, Ermeni uşaklığı yapmanız kabul edilemez. Sizin gibi hainlerin meclis çatısı altında bulunması bizleri derinden üzmektedir. Bizler ki, en sevdiklerimizi bu topraklar uğruna feda ederken, sen ve senin partinde bulunanlar gözlerinizi kırpmadan, vicdanınız sızlamadan bu milleti sırtından hançerlemek ve küçük düşürmek için daime sinsice planlar yapıtınız ve yapmaya devam ediyorsunuz" dedi.

'Neden haklarını savunduğunuz insanların ülkesine gidip milletvekilliği yapmıyorsunuz?' sorusunu yönelten Mehmet Yavuz, sözlerine şöyle tamamladı: "Özelikle dünyaya adaleti ile hüküm sürmüş ecdadımız Osmanlı'yı bu şekilde suçlama cesaretini nereden buluyorsunuz? Bizler size ve sizlerle beraber yürüyen, sizleri destekleyerek bu kadar ileriye gitmenize yol açanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Siz ve sizin gibilerin mecliste yeri yoktur. Kiminiz PKK'lı teröristlerle boy boy fotoğraflar çekecek, kiminiz milleti sokaklara davet ederek Yasin Börü'leri şehit edecek, kiminiz de çıkıp büyük ecdadımızı Ermeni soykırımıyla suçlamaya çalışacak ve utanmadan bu devletin sözde Milletvekili adı altında bu milletin parasını yiyecek. Bu millet bu oyuna izin verir mi? Bu oyunu bozmaz mı? Derhal istifanızı vermenizi ve haklarını savunduğunuz milletin ülkesine gitmenizi istiyoruz. Bu ülkenin suyunu içip havasını teneffüs ediyor, bu ülkede Milletvekilliği yapıyorsunuz. Ancak nerede bu ülkeye karşı örgüt varsa onların yanında yer alıp ve onların maşalığını yapıyorsunuz. Böyle zihniyetleri mecliste istemiyoruz. Sizi en şiddetli şeklide kınıyoruz. Derhal istifa etmenizi ve adalet önünde yaptığınız hainliğin hesabını vermenizi istiyoruz."