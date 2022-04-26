SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...

Özer, programa ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu programla okullar arasındaki imkan farklılıklarının azaltılarak, fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu sayede okullar arasındaki iş birliği ve desteği artırarak, eğitim öğretim sürecine katkı sağlamak, üreten ve paylaşan dinamik okullar anlayışını geliştirmek, öğrenciler arasında bilgi, kültür, sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma, dayanışma gibi konuları paylaşmak ve geliştirmek büyük önem taşıyor.

Programla farklı eğitim tecrübelerine ve kaynaklara sahip okullar, bu tecrübelerini ortak okuluyla paylaşacak. Okullarımızın ortak öğrenme ve öğretme süreçleri planlama, eğitimler düzenleme, ortak sosyal faaliyetler ve projeler gerçekleştirme gibi eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmeleri hedeflenmektedir. Genel amaç, eğitim öğretimin niteliğini artıracak ortak faaliyetler gerçekleştirmek, deneyimleri paylaşmak, olumlu örnekleri hayata kazandırmak, öğrenme toplulukları oluşturmaktır. Öğrenci ve öğretmenlerde eğitim geleneği, proje tecrübeleri, bilgi, deneyim, kurum kültürü ve değer paylaşımının karşılıklı olarak aktarılması, bu programın en önemli amaçlarındandır."