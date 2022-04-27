Akıllı sayaç tiyatroyu belgeledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira siyaseti bir kez daha çöktü. Kılıçdaroğlu'nun Ankara Keçiören'de fatura ödeyemediği için elektriğinin kesik olduğunu öne sürerek mum ışığında ziyaret ettiği ailenin elektriğinin ziyaret sırasında kesik olmadığı ortaya çıkarken, oynanan tiyatroyu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez deşifre etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği sırada evin elektriğinin bulunduğunu söyleyen Bakan Dönmez'e "İspat edemezsen istifa et" diye çağrı yapmıştı.Bakan Dönmez ise, Kılıçdaroğlu'nun aileyi ziyaret ettiği gün saat 18.18 ile 21.31 arasında evin elektriğinin şalterin indirilmek suretiyle kesildiğini açıkladı. Elektrik sayaçlarının akıllı sayaç olduğuna, hafızısında geçmiş dönemdeki elektrik tüketimi ve kesintilerine ilişkin her türlü bilginin bulunduğuna dikkat çeken Dönmez, elektriğin Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında bilerek kesildiğini kaydederek, "Ziyaret saatlerinde elektriği kim kesti?" diye sordu.Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı. O gün dağıtım şirketi herhangi bir kesme-açma işlemi yapmadığına göre, ziyaret saatlerinizde elektriği kim kesti, kim açtı? Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz? O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18.18 ile 21.31 arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21.31'den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir. Söz konusu abonenin sayacından alınan verilere göre, abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir, geçmiş tarihlerde günlük elektrik tüketimi mevcut olduğu gibi ziyaret ettiğiniz 23 Nisan Cumartesi günü de elektrik tüketimi mevcuttur." Öte yandan, bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada da akıllı sayaçların, elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza ettiği anımsatıldı. Açıklamada, söz konusu abonenin sayacına ait tüketim bilgilerinin bakanlığın talebi üzerine ilgili dağıtım şirketi tarafından tespit edilerek kayıt altına alındığı ifade edildi.