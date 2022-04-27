Bakan Kurum: İflah olmaz güruha her fırsatta tokadı vuran bu millet...

"ARTIK ENKAZ ALTINDA KALAN BİR TÜRKİYE YOK"

Kalan konutları da etaplar hâlinde teslim ederek tek bir afetzede vatandaşı evsiz bırakmadıklarını kaydeden Murat Kurum, "Şunun altını gururla çizmek istiyorum" dedi ve ekledi:

"Türkiye artık vatandaşlarını depremlere, sellere, yangınlara, afetlere teslim etmiyor. Artık enkaz altında kalan bir Türkiye yok! Gerek afet anında gerek sonrasında vatandaşının yaralarını hızla saran, ona yeni sıcak yuva, bereketli yeni iş imkânı sunabilen; milletinin yanında güçlü bir Türkiye var!"

DEPREMZEDE VATANDAŞLARA MÜJDE

Kentsel dönüşümden hak sahibi olan depremzede vatandaşların bir isteklerinin olduğunu ve kendilerinin de bu isteklere kayıtsız kalamadıklarını söyleyen Bakan Murat Kurum, şu müjdeyi verdi:

"Kentsel dönüşümden hak sahibi olan kardeşlerimiz de bundan böyle AFAD'dan hak sahibi olan kardeşlerimizle aynı ödeme imkânlarına kavuşuyor. Evlerinizin bedelleri, AFAD hak sahibi olan vatandaşlarımızla birbirine çok yakın olacak. Ödemelere evlerinizi teslim aldıktan sonra Eylül ayı itibarıyla başlayacaksınız, 18 yıl vadeyle ve vade farksız olarak geri ödeyeceksiniz. Hayırlı, uğurlu olsun."

"BU MİLLET, BU İFLAH OLMAZ GÜRUHA BUNDAN SONRA DA TOKAT VURACAK VE YERE SERECEKTİR"

Var olan eserleri boykot edenlerin, sadece dedikodu ve laf üretenlerin, gereken mesajı alacaklarını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Elazığ'a seçimden seçime gelenler, afet anında afet alanında vatandaşın yanında olmayanlar, milletin ihtiyaç duyduğu zamanda telefonlarına ulaşılamayanlar milletin gönlünde mahkûm olmuşlardır.

Biz afetlerde, milletimizin zor zamanlarında; İzmir'de, Kastamonu'da, Sinop'ta, Rize'de; Antalya'da Muğla'da; Elazığ ve Malatya'mızda, günlerce, aylarca nasıl kardeşlerimizin yanında durduysak; bundan böyle de milletimizle yan yana, omuz omuza, gönül gönüle olmaya devam edeceğiz. Sözde çevrecilik diyerek, milletin iradesine kastedenlerin; vesayeti yeniden hortlatmaya çalışanların hilelerini tırnaklarıyla parçalayan, Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem 2023'te hem de 2024'te sizlerle birlikte, Elazığ'ın gakkoşları ile birlikte şehrimizi, ülkemizi, medeniyetimizi ileri taşımaya aşkla, azimle, şevkle, kararlılıkla devam edeceğiz!

Bu ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a kast edenlere, onu tehdit edenlere diyoruz ki, 'Milletin iradesine tehdit sökmez!'

Bu millet, Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık eden tüm hadsizlere, küheylanlık yapanlara, PKK sevicilerine, Avrupa ülkelerine 'harekete geçin' diye yalvaranlara, devleti hedef gösterenlere, şehit cenazelerinde gülüşenlere, bu iflah olmaz güruha her fırsatta tokadı vurmuş, bundan sonra da vuracak ve yere serecektir.

Tarihin seyrini, her zaman olduğu gibi yine; kendini bilmez üç beşi değil, çok çalışanlar, eser üretenler değiştirecek! Evelallah çok çalışacağız! Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te yeniden başkan yapacağız!"