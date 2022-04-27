Emıne Erdoğan, evde yaşlı ve engelli birey bakımı yapan ailelerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, evde yaşlı ve engelli birey bakımı yapan aileleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde düzenlenen iftar programında ağırladı. Dünyanın birçok yerinde, bilhassa Batı dünyasında, yaşlıların korkunç bir yalnızlığa itildiğine işaret eden Emine Erdoğan, bunun insana karşı yapılan büyük bir hürmetsizlik olduğunu ifade etti. "Büyüklerimizi hayatın merkezinde tutmalı, fikirlerine müracaat etmeli ve tecrübeleriyle canlı birer kitap olduklarını görmeliyiz" diyen Emine Erdoğan şunları kaydetti: "Sizler, hem büyüklerimizin hem de engelli kardeşlerimizin bakımlarını evlerinizde yaparak ailenin gerçek ruhunu gösteriyorsunuz.Çevreniz için örnek teşkil ediyorsunuz, topluma örnek oluyorsunuz. Bildiğiniz gibi hükûmetimiz, yaşlı ve engelli bireylerin evde bakımlarını destekleyen hizmetler sunuyor. 2006 yılından bu yana, yaşlılarımız ve engelli bireylerimiz evlerinden uzak kalmasınlar diye maddi destek veriliyor. 2022'nin mart ayı itibarıyla 535 bin 513 engelli ve yaşlı birey kurum bakımı yerine aileleri yanında desteklenmiştir. Bugüne kadar ailelerimize toplam yaklaşık 1 milyar 261 milyon lira ödeme yapılmıştır. Bununla beraber 1 Mart'tan itibaren kriterleri sağlayan ailelere elektrik ve doğal gaz tüketim desteği de sağlanıyor." Emine Erdoğan, konuşmasının ardından iftara katılanların tek tek hikayelerini, yaşadıkları zorlukları ve taleplerini dinledi. Program sonunda davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirildi. ANKARA