İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyalım

Başkan Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ve Türkiye-Rusya ilişkilerini görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti. Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.