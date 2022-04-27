Kovid’le savaşta destan yazıldı

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının Avrupa temaslı bir erkek hasta olduğunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart 2020'de açıkladı. 15 Mart 2020'de ülkemizde Kovid'den ilk ölüm yaşandı.1 Nisan 2020'de Bakan Koca, koronavirüs vakalarının tüm Türkiye'ye yayıldığını açıkladı. Hastalığa yakalandığı günlerde 'Tüm tedavileri benim üzerimde deneyebilirsiniz' diyen İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu 1 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı oldu. Salgın nedeniyle ülkemizde birçok alanda radikal kararlar alındı. İlk, orta ve liselerde eğitim-öğretim askıya alınırken, bütün üniversitelerde bahar dönemi dersleri iptal edilerek sınavlar ertelendi. 4 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahat kısıtlaması getirildi. Salgının yayılma hızını düşürebilmek ve riskli grupta olan vatandaşları koruyabilmek için 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara 21 Mart 2020'de ilk sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İlk geniş çaplı sokağa çıkma yasağı ise İçişleri Bakanlığı tarafından 11-12 Nisan 2020 tarihlerinde 30 büyükşehir ve akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'ta uygulandı. Hafta sonu iki gün boyunca süren sokağa çıkma yasağı bir sonraki hafta sonu da devam ettirildi. 8 Eylül 2020 itibarıyla da Türkiye genelinde ev dışında bütün alanlarda maske takmak zorunlu hâle geldi. Türkiye'de de ilk yaygın aşılama Sağlık Bakanlığı tarafından Coronavac aşısına "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından 14 Ocak 2021'de başladı. Ülkemizde 12 Nisan 2021'de Pfizer-BioNTech aşısının kullanımına başlandı. Türkiye, pandemiyle mücadelede dünyada Kovid-19 aşısı geliştiren 9 ülkeden biri oldu. Turkovac, ilk kez 30 Aralık 2021'de şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Türkiye'de 2'nci doz aşı yapılma oranı yüzde 85'in üzerine çıktı. Türkiye'de ilk vakanın ilan edilmesinin ardından İstanbul'da 45 günde inşa edilip mayıs ayında hizmete açılan Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz acil durum hastaneleri, pandeminin yükünü büyük oranda sırtladı. Yıkılarak yeniden yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Kovid- 19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adı verilerek 30 Mart 2020'de hasta kabulüne başladı. 18 Mayıs 2020'de Erzurum Şehir Hastanesi, 21 Mayıs 2020'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 4 Temmuz 2020'de Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 5 Eylül 2020'de Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin ilk etabı, 2 Ekim 2020'de Konya Şehir Hastanesi, 3 Kasım 2020'de Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı.