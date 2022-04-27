AK Partili Yıldız’dan Özel’e sert tepki: Millet bu ülkeyi başınıza yıkar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vererek tehdit etmişti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, "Erdoğan mahkûm olacaktır. Ant olsun." diye konuşmuştu.

"MİLLET BU ÜLKEYİ BAŞINIZA YIKAR"

Skandal açıklamalara tepkiler çığ gibi büyürken AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, sosyal medya hesabından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi. Vekil Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Özgür Özel; And olsun Recep Tayyip Erdoğan'ın tırnağına zarar gelirse bu millet bu ülkeyi başınıza yıkar" dedi.