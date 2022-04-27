Pençe-Kilit’te 3 ile şehit ateşi düştü yüreğimiz yandı

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırı sonucu sözleşmeli erler Fırat Canlı, Yunus Kalkan, Doğukan Korkmaz şehit düştü. Saldırıda 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Teröristlerin bulunduğu alanlar ise obüs topları ile ateş altına alındı. Şehit er Doğukan Korkmaz'ın acı haberi Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, şehidin babası Sinan ve annesi Şerife Korkmaz'ı ziyaret ederek oğullarının şehadet haberini verdi. Oğluyla en son önceki akşam telefonda görüştüklerini belirten Sinan Korkmaz, "Keyfi iyiydi, uzun uzun konuştuk, arkadaşlarına selam söyledi. 'Dikkat et' dedim. Hayali küçüklükten beri asker olmaktı. 1.5 yıldır oradaydı" dedi. Asker olduğunda oğlunun hayallerine kavuştuğunu belirten Şerife Korkmaz ise "Evladımızla gurur duyduk. Gurur kaynağımızdı bizim, canımızdı. En son dün telefon ile görüştük. 'İyiyim, rahatım çok iyi' dedi" diye konuştu. Şehit Canlı'nın memleketi Kahramanmaraş Afşin'de, Şehit Kalkan'ın Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, şehit Korkmaz'ın da Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.