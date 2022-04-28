Acılardan ibret almayanlar faşist ve İslam düşmanı oluyor

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen İstanbul Mushafı Takdim ve Tanıtım Programı'na katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, "Kalem" adlı video katılımcılara izlettirildi. Erdoğan programda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:İnterneti, sosyal medyayı kullanmak herkesin hakkı. Şayet içeriğini siz üretmiyor, dilini ve mesajlarını siz yönetmiyorsanız kısa sürede sizi gönüllü şekilde esir alan bir silaha dönüşür. Bu mecraların yeni bir faşizm dalgasının araçları haline dönüşmeye başlaması, dünyayı ve insanlığı güçlü bir tehdidin kucağına doğru itmektedir. Geçmişte yaşanan acılardan, felaketlerden yeterince ibret alınmamış olacak ki dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının yükselişe geçtiği bir döneme girdi. Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, hatta tek başına iktidara gelme seviyesinde desteğe ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici.Medeniyetimizin zengin birikimini ihya ederek önyargıların, ithamların, dayatmaların, hatta saldırıların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz. Devletimizi güçlendirerek, ekonomiyi geliştirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Asıl mesafe kat etmemiz gereken yumuşak güç alanlarını, sanatı, kültürü, medyayı, sporu, akademiyi ihmal etmeyeceğiz. Batı, dünyayı yumuşak güçle istila etti.İstanbul Mushafı'nı hazırlayan Hüseyin Kutlu Hocamızı tebrik ediyorum. Hat sanatının İslam dünyasındaki güzide isimleri İstanbul'a göç ederek faaliyetlerini burada sürdürmüş, İstanbul bu anlamda dünyaya yön vermiştir. Nitekim "Kuran-ı Kerim Hicaz'da nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı" sözü, işte bu geleneğin ulaştığı seviyeyi ifade eder. İstanbul Mushafı'nın Türk-İslam sanatının en güzide eserlerinden biri olarak tarihteki yerini alacağına inanıyorum.Başkan Erdoğan, katıldığı TRT Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması final programında konuştu. Tek parti devrinden 28 Şubat'a kadar her dönemde milletle hesaplaşmak isteyenlerin ilk göz diktikleri yerlerin Kur'an öğreten müesseseler olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: Bu aziz milletle Kur'an-ı Kerim'in irtibatını kesmek için her yol denenmiştir. Ne yapıldıysa milletimizin kalbindeki iman ve onun timsali olan Kur'an muhabbeti silinemedi. Bu sancılı dönemin son emarelerinden olan Ayasofya-i Kebir Camii'ni de aslına rücu ettirerek, hamd olsun milletimiz üzerinde oynanan kirli oyunu tümüyle bozduk.