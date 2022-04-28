Son Dakika Haberi | Bakan Süleyman Soylu duyurdu! İstanbul’da terör hücresi çökertildi: 5 kg patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haberleri: İstanbul Sancaktepe'de bir terör hücresi, Terörle Mücadele (TEM) birimlerinin başarılı operasyonuyla çökertildi. Eylem hazırlığındaki 3 teröristin gözaltına alındığı operasyonda, patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirildi.
Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) bomba koyan kadın terörist B.Y.'nin (27) İstanbul Emniyeti tarafından yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün bir başarılı operasyonunu daha açıkladı.
5 KİLOGRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Süleyman Soylu resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG Hücre Evi'nde üç teröristi yakalayan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Birimleri; patlamaya hazır beş kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve bir çok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" dedi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Devimci Komünarlar Partisi / Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP-BÖG) terör örgütüne akşam saat 21.45 sıralarında düzenlenen operasyonda H.T., C.P. ve O.A. isimli üç teröristin bomba hazırlarken suçüstü yakalandıkları ve operasyonda beş kilogram patlayıcı madde ile bomba düzeneklerinin ele geçirildiği ifade edildi.