Fuat Oktay: “İBB PKK’nın dağ kadrosundan eleman getiriyor"





"İBB PKK'NIN DAĞ KADROSUNDAN ELAMAN GETİRİYOR"

Türkiye'yi tüm illeri ve ilçeleriyle geliştirmenin mücadelesini verdiklerini sözlerine ekleyen Oktay, "Şehitlerimizin bıraktığı emanet için mücadele ediyoruz. Muhalefetse bir yalan perdesiyle tüm icraatlarımızın üstünü örtmek için beyhude bir çaba içerisinde. Muhalefetin tamamı ise 3'ü 5'i 6'sı başka bir senaryo ile başka bir tiyatroyu gündem sahnesine koyuyor. Bu senaryoyu da artık gizli ortaklarından mı sipariş ediyorlar, yoksa yuvarlak masada mı kuruyorlar bilmiyoruz. Ancak milletimizin oyuna gelmez. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde elektriği kesik olduğu söylenen bir evi ziyaret etmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nın gittiği evin elektriğinin kesilmediğini açıkladı. İstanbul büyükşehir Belediyesi ise terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan eleman getirip belediyede işe sokuyor. Gaziantep'te çağrı yapıyorum. Artık sahtelikten kurtulup gerçekliği kabul edin. Anadolu insanını hafife almayın. Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırılar seçimde karşı karşıya kalacaklar hezimetten dolayıdır. Cumhurbaşkanımızın adını kimse ağzına dolayamaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bağımsız yargının verdiği hükümlere içeriden ve dışardan herkes saygı duymalıdır. Milletimizin kandırılmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz. 20 yıldır nasıl milletimizle yürek yüreğe yürüdüysek geleceğe de sizlerle birlik ve dayanışma içerisinde yürüyeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iftar yemeğinin ardından şehit aileleri ve gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.