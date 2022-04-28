Mehmetçik Zap’ta adım adım ilerliyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın teröristlerden temizlenip güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan ve seçkin birliklerin katıldığı "Pençe-Kilit Operasyonu" devam ediyor. Şu ana kadar aralarında sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 57 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, bordo bereli ve özel eğitimli komandolar Zap ve Avaşin Vadisi'nde adım adım ilerleyişini sürdürüyor. Kandil'in "kale" olarak gördüğü Zap Vadisi'ndeki hedefler Mehmetçik tarafından tek tek ele geçirilirken, yine teröristlerin yol kesip silah zoruyla kaçırdığı kişileri tuttuğu Zap Vadisi'ndeki çok sayıda mağaradan oluşan bölge de PKK'lı teröristlerden temizlendi. İHA ve SİHA'lar ile F-16'ların da destek verdiği geniş kapsamlı operasyonda, ele geçirilen sığınak, mağara ve tüneller kullanılamaz hale getirilirken komandolar bölgede büyük oranda alan hâkimiyeti sağladı. Hakkâri'de sınır hattında yer alan askeri birliklerden verilen koordinatlar üzerine zaman zaman Fırtına obüsleriyle terör hedefleri vuruldu. Teröristlerin bazı tepelere yerleştirdiği uçaksavar bataryaları da havadan nokta atışıyla imha edildi.