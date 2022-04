O terörist böyle yakalandı

TürkiyeGençlik Vakfı'nın (TÜGVA) İstanbul Gaziosmanpaşa binasına 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı koyan ve İstanbul Emniyeti'nin önceki günkü başarılı operasyonu ile yakalanan kadın terörist B.Y.'nin sorgusu sürüyor. SABAH, binlerce güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek teröristin açık kimliğini tespit eden İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başarılı operasyonuyla ilgili yeni detaylara ulaştı.Suç kaydı bulunmayan kadın terörist B.Y., saldırı öncesi cep telefonunu Tuzla'daki evde bıraktı. Bombayı yerleştirdikten sonra dönüşte yakalanmamak için üç kez kıyafet değiştirdi. Dönüşte, Gaziosmanpaşa-Edirnekapı-Halkalı-Pendik-Tuzla güzergâhını kullandı. Kaçarken girdiği işyerlerinden kıyafetler satın aldı. Gaziosmanpaşa'dan Edirnekapı'ya çarşafla gitti. Burada tekrar üst değiştiren B.Y., Pendik'e başörtülü, Tuzla'ya ise farklı bir kıyafetle ulaştı. Metrobüs, otobüs, minibüs ve taksi kullanarak izini kaybettirmeye çalıştı ancak polisin titiz çalışmasıyla 4 gün içinde yakayı ele verdi. Kadın teröristin toplu taşımaya binmek için kullandığı İstanbul Kart kullanım bilgilerinin de teröristin gittiği güzergâhın belirlenmesini kolaylaştırdığı belirtildi. Kadın teröristin polis ekipleri tarafından yakalanma anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.Pendik'te gözaltına alınan B.Y.'nin evinde bir USB bellek ve bir zarfta döviz bulundu. Kaçarken giydiği kıyafetler de ele geçirildi. B.Y.'nin yerleştirdiği zaman ayarlı boru tipi bombanın 'kara barut'la hazırlandığı ve zaman ayarlayıcı olarak oda parfümü düzeneği kullanıldığı iddia edildi. B.Y. ile irtibatlı olan K.Ç. isimli bir kişi yakalanırken B.Y.'nin sorgusu sürüyor.