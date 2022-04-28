Şehitler uğurlandı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen 3 kahraman Mehmetçik, son yolculuklarına uğurlandı. Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı (24) için memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tören düzenlendi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil'in de katıldığı törende, güçlükle ayakta duran şehidin annesi Zahide Canlı, yaşıyorsa oğlunun görev köpeğini görmek istediğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanım oğlumun kanını yerde koyma" dedi.Sözleşmeli Er Yunus Kalkan (21) için memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile 6. Kolordu Komutanı Metin Tokel de katıldı. Kardeşleri ve babası Mehmet Kalkan şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kardeşlerinden biri törene ağabeyinin paltosuyla katıldı. Şehit Sözleşmeli Er Kalkan, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Yayladağı Asri Mezarlığı'na defnedildi. Sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz için ise memleketi Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesindeki Bozhane Camisi'nde tören düzenlendi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu'nun da katıldığı törende anne Şerife Korkmaz ve babaanne Yaşare Korkmaz, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazından sonra Şehit Doğukan Korkmaz'ın naaşı ile merasim yürüyüşü gerçekleştirildi. Şehit Doğukan Korkmaz, Ömerli Mahallesi'nde aile mezarlığına defnedildi. Defin esnasında havaya saygı atışı gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit erler Yunus Kalkan, Fırat Canlı ve Doğukan Korkmaz'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.