Ağababası gibi bedel ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un davetine icabetle Cidde'ye gitti. Erdoğan, hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi. Gezi Parkı olayları davası kararı ve CHP'li Özgür Özel'in tehdide varan tepkisine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:Tabii bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasında başındaki ağababası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse tabii aynı durum şimdi bu adı Özgür, kendisi garip zat için de geçerli.Bunlarla beraber aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler kimlerse bunların hepsine avukatlarımız davalarını açacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? E bunlar demek ki ders almamış.AİHM'le ilgili olan konularda bunlar uluslararası hukuku da bilmiyorlar. Artık AİHM'lik iş kalmadı, bitti o iş. Neden bitti? Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM'le artık alakası yok. AİHM alacak, bakacak, edecek ama 'hüküm giydi' diyecek. Bu işi masadan kaldıracak. Bu tabii ağırlaştırılmış bir müebbettir. Ve Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi, yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde.Yani başka ülkelerin hukuku var da bizim ülkemizin hukuku yok mu? Şu anda bu hukuk çalışmaya başlamıştır. Ve Türkiye'de özellikle Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan, devletin kurumlarına saldıran, bunun bedelini ödeyecektir. Olay bu.