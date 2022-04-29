Haberler Gündem Haberleri Bayrak hassasiyeti duygulandırdı! Trafikte aracının birden durdurarak...
Giriş Tarihi: 29.4.2022 11:52

Bayrak hassasiyeti duygulandırdı! Trafikte aracının birden durdurarak...

DHA
Bayrak hassasiyeti duygulandırdı! Trafikte aracının birden durdurarak...

İzmir'in Konak ilçesinde, trafikte otomobilini durduran 1 kişi, yerde gördüğü Türk bayrağını alıp özenle katlayarak aracının bagajına koydu. O anlar emniyetin radar aracının kamerasına yansıdı.

Mustafa Kemalpaşa Sahil Bulvarı üzerinde, Göztepe'den Konak yönüne giden bir otomobil sürücüsü, yerde Türk bayrağı olduğunu görünce, hızlı akan trafikte aracını durdurdu. Yerdeki Türk bayrağını alıp üzerindeki tozları temizleyen otomobil sürücüsü, daha sonra özenle katladığı bayrağı, aracının bagajına koyup, yoluna devam etti.

O anlar, Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir radar aracının kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün aracının dörtlülerini yakıp yolda durduğu ve hızlıca yerdeki bayrağı alıp ayrıldığı anlar yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bayrak hassasiyeti duygulandırdı! Trafikte aracının birden durdurarak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA