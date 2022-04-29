Nevşin Mengü’den çifte standart! Mesele Yahudiler olunca özür, İslam’ı aşağılamaya gelince savunma

Pegasus çalışanları Kadir Gecesi'nde içkili masada "Kadir Gecesi özel. Rabbim kabul etsin" notuyla bir paylaşım yaptı. Pegasus da sosyal medyadaki tepkilerin ardından bir açıklama yayınlayarak çalışanlarıyla ilgili kararın etik-ahlak kurulu tarafından verileceğini açıkladı.





NEVŞİN MENGÜ DE KERVANA KATILDI!

Gazeteci Nevşin Mengü de Şirin Payzın gibi İslami değerlerin aşağılanmasını ve dalga geçilmesini saygısızlık olarak görmeme kervanına katıldı. Nevşin Mengü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye 2000'lerin başından bu yana ağır bir "iptal kültürü"nün içinde yaşıyor. Siyasal İslamcıların çizdiği "özgürlük" çerçevesine uymayan herkes "iptal" ediliyor. Pegasus çalışanının özel hesabında yaptığı paylaşım sonrası kovulması bunun uzantısı" ifadelerini kullandı.





NEVŞİN MENGÜ'DEN ÇİFTE STANDART!

Nevşin Mengü'nün İslami değerlere ve Kadir Gecesi'ne yapılan saygısızlığı önemsemeyerek bu saygısızlığı yapanları savunması akla Nevşin Mengü'nün "Havra" kelimesini kullandığı için Yahudilerden özür dilemesini getirdi. Mengü'nün çifte standardına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi ve Mengü'nün kullandığı kelimeden dolayı Yahudilerden özür dilemesi ile Pegasus çalışanları içkili masada "Kadir Gecesi özel. Rabbim kabul etsin" notuyla paylaşmasını savunmasını kıyaslayarak tepki gösterdi.

"ANLAYACAĞINIZ DİLDEN YAZALIM!"

Örneğin Yiğido Turko rumuzlu sosyal medya kullanıcısı Karel Valensi'nin "Havraları karıştırmadan mesajınızı veremiyor musunuz?" tepkisinden sonra Nevşin Mengü'nün özür dilediğini hatırlatarak "Anlayacağınız dilden yazalım, belki özür dilersiniz! Kadir Gecesini karıştırmadan mesajınızı veremiyor musunuz?" diye sordu.





"KONUYU SAPTIRTMAYIN"

Ali Yavuz Selim isimli sosyal medya kullanıcısı ise Nevşin Mengü'ye tepkisini şöyle yazdı: "Karel Valensi'nin fırçasından sonra Tanrı'yı anti-semitlikle suçlayıp özür dilemiş insansın. Kimse içti diye kovulmadı. Hayvanlık edip içki sofrasını "Kadir Gecesi Özel - ALLAH kabul etsin" yazdıkları için insanlar ayağa kalktı. Konuyu saptırtmayın."