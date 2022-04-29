PKK’lı İBB çalışanları ifşa oluyor ‘sabıkası temizdi’ açıklaması yalan çıktı

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda görev aldığına ilişkin fotoğrafları ortaya çıkınca gözaltına alınan İBB çalışanı Şafak D. ile ilgili şok bilgiler ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, İBB sözcüsü tarafından adli sicil kaydı temiz olduğu iddia edilen kadın hakkında, 19 Ekim 2020'de PKK'ya üye olmaktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında adli işlem yapıldığı ve dosyasının halen açık olduğu ortaya çıktı.Şafak D.'nin 16 Ocak 2021'de gözaltına alındığı, yargılama başlamadığı için hakkında adli bir cezaya ait kayıt olmadığı bilgisine ulaşıldı. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin Şafak D. hakkında herhangi bir arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması talebinde bulunmadığı ve dolayısıyla kadınla ilgili arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması yapılmadığı belirlendi. 1 Haziran 2021'de İBB'de işe başlayan Şafak D.'nin elde ettiği Adli Sicil Belgesi'nin ise 3 Haziran 2021'de saat 17.03'te, İBB'ye verilmek üzere e-devlet'ten alındığı belirlendi.