PKK’nın mali yapılanması soruşturmasında 1 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatmıştı. Gözaltı kararı verilenler arasında PKK elebaşlarında Murat Karayılan ile HDP'li eski Belediye Başkan vekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu öğrenilmişti. 13 ilde şafak vakti yapılan operasyonda 48 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin Karayılan talimatıyla Kobani olaylarını finanse ettiği belirlenmişti.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 48 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 18'i sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SINIRDA YAKALANDI

PKK'nın mali yapılanmasında yer aldığı tespit edilen Necati P. Yunanistan kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Necati P.'nin evinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirilirken sorgusunun devam ettiği öğrenildi.