Sorosçu Kavala milleti temsil etmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşmenin ötesine gidip kavgalaşmaya heveslenmesi doğru bir şey değildir. Türkiye'nin istikrara ve yumuşak bir iklime ihtiyacı var. Helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok" dedi. Basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşmenin ötesine gidip kavgalaşmaya heveslenmesi doğru bir şey değildir, bayramlaşmayı ve toplumlar arasında barışmayı tercih etmeli, çıkış yolu bu. Kavga geçmişte yapılmıştır. Sosyal maliyeti çok olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var.Eğer Ukrayna- Rusya Savaşı İstanbul barışıyla sonuçlanırsa Türkiye'nin kazancı, hepimizin kazancı olur. Ve böyle bir kazanç her siyasi partiye de fayda getirir.Dağılma değil çok zeki hareket ediyor. Yeni siyasi partilerle alakalı seçim kanununu dikkate alarak bugünden işaret veriyor. 6 kişi ile bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor. Demek ki 5'ine de aynı uyarı gelirse ortada 6 diye bir şey kalmaz.Kavala'ya bakışta farklılıklar var Türkiye'de. O bakış da yanlış bir bakış. Türkiye'de özellikle 2013 tarihinde 27 Mayıs'tan itibaren Gezi olaylarının sosyal ve ekonomik maliyetinin ne olduğu ortada. Yani ağaç keseceğiz diye gidiyorsunuz kurşun atıyorsunuz. Bunun neresinde istibdat diye yazıyor. Osman Kavala Sorosçudur ve Türk milletini temsil edecek bir zekâda, kabiliyette, soyda değildir.Bu dönemi tekrar yaşatmak isteyenler Allah muhafaza yarıda kalmış hesaplaşmayı gündeme getirirlerse Türkiye felakete gider. Bunun altından CHP kalkamaz.(Kılıçdaroğlu'nun elektrik eylemi) Hangi eve gitmişse o evin ahlakı doğruyu söylemesini gerektirir. Bunların hepsi söylediğim şeyleri körüklüyor, esas tehlike orada. Bir sürü kapak tencereyi birbirine çaldılar. Değişen bir şey yok. Herkesin evinde bir sürü tencere kap çıktı çeşit çeşit. O kadar tencere kapak vuranlar, tencere kapağın sesini sandığa vermiş olsalardı sosyal demokrasi değişmez iktidar olurdu.Bunun arkası önüyok. İhanetin arkası ve önü yok.Ya kendisi "TBMM benimMeclisim değildir" diyecekveya Meclis gereğiniyapıp bunu atacak.Nereye gitmek istiyorsa,Ermenilerinhangi diasporasındakim varsa oraylatemasa geçmesilazım. KendisinetavsiyemAmerika'ya gitmesidir"Terörizminkökünü kazıyorlar,kazımalarıgerekir.Tamamen işibitirmek lazım.