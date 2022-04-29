Sorosçu Kavala milleti temsil etmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşmenin ötesine gidip kavgalaşmaya heveslenmesi doğru bir şey değildir. Türkiye'nin istikrara ve yumuşak bir iklime ihtiyacı var. Helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok" dedi. Basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
KILIÇDAROĞLU KAVGADA KAYBEDER
Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşmenin ötesine gidip kavgalaşmaya heveslenmesi doğru bir şey değildir, bayramlaşmayı ve toplumlar arasında barışmayı tercih etmeli, çıkış yolu bu. Kavga geçmişte yapılmıştır. Sosyal maliyeti çok olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var.
TÜRKİYE'NİN KAZANCI OLUR
Eğer Ukrayna- Rusya Savaşı İstanbul barışıyla sonuçlanırsa Türkiye'nin kazancı, hepimizin kazancı olur. Ve böyle bir kazanç her siyasi partiye de fayda getirir.
6 DİYE BİR ŞEY KALMAZ
(Babacan'ın seçim kararı)
Dağılma değil çok zeki hareket ediyor. Yeni siyasi partilerle alakalı seçim kanununu dikkate alarak bugünden işaret veriyor. 6 kişi ile bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor. Demek ki 5'ine de aynı uyarı gelirse ortada 6 diye bir şey kalmaz.
TÜRK MİLLETİNİ TEMSİL EDEMEZ
Kavala'ya bakışta farklılıklar var Türkiye'de. O bakış da yanlış bir bakış. Türkiye'de özellikle 2013 tarihinde 27 Mayıs'tan itibaren Gezi olaylarının sosyal ve ekonomik maliyetinin ne olduğu ortada. Yani ağaç keseceğiz diye gidiyorsunuz kurşun atıyorsunuz. Bunun neresinde istibdat diye yazıyor. Osman Kavala Sorosçudur ve Türk milletini temsil edecek bir zekâda, kabiliyette, soyda değildir.
Bu dönemi tekrar yaşatmak isteyenler Allah muhafaza yarıda kalmış hesaplaşmayı gündeme getirirlerse Türkiye felakete gider. Bunun altından CHP kalkamaz.
DOĞRUYU SÖYLEMELİ
(Kılıçdaroğlu'nun elektrik eylemi) Hangi eve gitmişse o evin ahlakı doğruyu söylemesini gerektirir. Bunların hepsi söylediğim şeyleri körüklüyor, esas tehlike orada. Bir sürü kapak tencereyi birbirine çaldılar. Değişen bir şey yok. Herkesin evinde bir sürü tencere kap çıktı çeşit çeşit. O kadar tencere kapak vuranlar, tencere kapağın sesini sandığa vermiş olsalardı sosyal demokrasi değişmez iktidar olurdu.
İHANETİN ÖNÜ ARKASI YOK
(Garo Paylan'ın sözde soykırım teklifi)
Bunun arkası önü
yok. İhanetin arkası ve önü yok.
Ya kendisi "TBMM benim
Meclisim değildir" diyecek
veya Meclis gereğini
yapıp bunu atacak.
Nereye gitmek istiyorsa,
Ermenilerin
hangi diasporasında
kim varsa orayla
temasa geçmesi
lazım. Kendisine
tavsiyem
Amerika'ya gitmesidir"
(Pençe-Kilit Operasyonu)
Terörizmin
kökünü kazıyorlar,
kazımaları
gerekir.
Tamamen işi
bitirmek lazım.