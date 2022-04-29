Haberler Gündem Haberleri Sorosçu Kavala milleti temsil etmez
Giriş Tarihi: 29.4.2022

Sorosçu Kavala milleti temsil etmez

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Sorosçu Kavala milleti temsil etmez

MHP Lideri Bahçeli: Ağaç bahanesiyle gidip kurşun atıyorsunuz. Osman Kavala Sorosçudur ve Türk milletini temsil edecek bir zekâda, kabiliyette, soyda değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşmenin ötesine gidip kavgalaşmaya heveslenmesi doğru bir şey değildir. Türkiye'nin istikrara ve yumuşak bir iklime ihtiyacı var. Helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok" dedi. Basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

KILIÇDAROĞLU KAVGADA KAYBEDER

Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşmenin ötesine gidip kavgalaşmaya heveslenmesi doğru bir şey değildir, bayramlaşmayı ve toplumlar arasında barışmayı tercih etmeli, çıkış yolu bu. Kavga geçmişte yapılmıştır. Sosyal maliyeti çok olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var.



TÜRKİYE'NİN KAZANCI OLUR

Eğer Ukrayna- Rusya Savaşı İstanbul barışıyla sonuçlanırsa Türkiye'nin kazancı, hepimizin kazancı olur. Ve böyle bir kazanç her siyasi partiye de fayda getirir.

6 DİYE BİR ŞEY KALMAZ

(Babacan'ın seçim kararı) Dağılma değil çok zeki hareket ediyor. Yeni siyasi partilerle alakalı seçim kanununu dikkate alarak bugünden işaret veriyor. 6 kişi ile bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor. Demek ki 5'ine de aynı uyarı gelirse ortada 6 diye bir şey kalmaz.

TÜRK MİLLETİNİ TEMSİL EDEMEZ

Kavala'ya bakışta farklılıklar var Türkiye'de. O bakış da yanlış bir bakış. Türkiye'de özellikle 2013 tarihinde 27 Mayıs'tan itibaren Gezi olaylarının sosyal ve ekonomik maliyetinin ne olduğu ortada. Yani ağaç keseceğiz diye gidiyorsunuz kurşun atıyorsunuz. Bunun neresinde istibdat diye yazıyor. Osman Kavala Sorosçudur ve Türk milletini temsil edecek bir zekâda, kabiliyette, soyda değildir.
Bu dönemi tekrar yaşatmak isteyenler Allah muhafaza yarıda kalmış hesaplaşmayı gündeme getirirlerse Türkiye felakete gider. Bunun altından CHP kalkamaz.

DOĞRUYU SÖYLEMELİ

(Kılıçdaroğlu'nun elektrik eylemi) Hangi eve gitmişse o evin ahlakı doğruyu söylemesini gerektirir. Bunların hepsi söylediğim şeyleri körüklüyor, esas tehlike orada. Bir sürü kapak tencereyi birbirine çaldılar. Değişen bir şey yok. Herkesin evinde bir sürü tencere kap çıktı çeşit çeşit. O kadar tencere kapak vuranlar, tencere kapağın sesini sandığa vermiş olsalardı sosyal demokrasi değişmez iktidar olurdu.

İHANETİN ÖNÜ ARKASI YOK

(Garo Paylan'ın sözde soykırım teklifi) Bunun arkası önü yok. İhanetin arkası ve önü yok. Ya kendisi "TBMM benim Meclisim değildir" diyecek veya Meclis gereğini yapıp bunu atacak. Nereye gitmek istiyorsa, Ermenilerin hangi diasporasında kim varsa orayla temasa geçmesi lazım. Kendisine tavsiyem Amerika'ya gitmesidir"
(Pençe-Kilit Operasyonu) Terörizmin kökünü kazıyorlar, kazımaları gerekir. Tamamen işi bitirmek lazım.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sorosçu Kavala milleti temsil etmez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA