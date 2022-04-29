Suudi Arabistan’la yeni bır dönemin kapıları aralanıyor

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti için "Yeni bir işbirliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür" dedi. 40 bin civarında Türk vatandaşının Suudi Arabistan'ta yaşadığını, kurdukları işyerleriyle bu ülkenin ekonomisine katkıda bulunduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:Aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik, kültürel tüm bu ilişkilerin artırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olacağız.Ekonomilerimizin birbirinin tamamlayıcı yapısı, Suudi yatırımcılarını Türkiye'nin dinamik yatırım ortamına çeken unsurların başında yer aldı. Rabbimizin rahmet, mağfiret ve şefkatinin gönülleri kuşattığı mübarek ramazandaki bu seyahatimiz, dost ve kardeş Suudi Arabistan'la ilişkilerimizde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.İki ülke ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. Tehditlerin gitgide karmaşıklaştığı bu dönemde diyalog ve işbirliği tüm bölgemizin güvenlik ve istikrarı bakımından zaruridir ve müşterek menfaattir. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan uçak Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'na dün saat 20,50'de indi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, Erdoğan'ı Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Törende, iki ülke milli marşları çalındı. Ardından Başkan Erdoğan ve Kral Selman heyetlerini birbirine takdim etti. Erdoğan ve Selman, basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşmeden sonra akşam yemeğinde bir araya geldi.