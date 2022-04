Bakan Dönmez: “Acziyet içine düşen Türkiye nerede? Bugünün Türkiye’si nerede?"

Kocaeli İl Başkanlığı'nın İftarı Kocaeli Kongre Merkezi' nde gerçekleştirildi. İftar programının en önemli bölümü Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki iftardan tüm teşkilata seslendiği konuşma oldu. Erdoğan, canlı yayınla 81 ildeki teşkilat mensuplarına hitap etti.Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Emine Zeybek, Ilyas Şeker, Sami Çakır, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl eski Başkanları ve parti teşkilatı katıldı. 81 ili tek nefeste sayan Barış Gökdemir de programa renk kattı.

"ZAFERLERİMİZE YENİ ZAFERLER EKLEDİK"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katılımcılara ve vatandaşlara hayırlı Ramazanlar temennisinde bulunurken Bakan Dönmez yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; "Aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kocaelimiz AK davamızın en önemli kalelerinden biri. 20 yıllık iktidarda Kocaelili hemşerilerimiz destek ve teveccühlerini hiçbir zaman bırakmadılar. Bizler de Kocaelili kardeşlerimizin her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Kutlu yürüyüşte gecesini gündüzüne katan dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurulduğu günden bu yana çalınmadık tek bir kapı bırakmayan bu zaferlerimize yeni zaferler ekledik.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ KİMSE İPOTEK ALTINA ALAMAZ"

Zafere adanmış dava erleri olduğu sürece bu ak dava hiçbir zaman yere düşmeyecek. Bizler, ülkemize, milletimize, davamıza sevdalı insanlarız. Bizler bu ülkeye ve millete aşığız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'aşk ile çalışan yorulmaz' diyerek asla yorulmayacağız. Türkiye'nin geleceğini kimse ipotek altına alınamaz. Sizlerin desteği oldukça Allah'ın izniyle 'yarın elbet bizim olacak.' AK Parti, eser siyasetinin, yarınlara, gelecek nesillere gurur verici işler bırakmaktadır. Birileri boş laflarla, yalanlarla, iftiralarla siyaset yaptıklarını sansın; bizler milletimizden aldığımız emanete devam edeceğiz. Kocaeli'ye şimdiye kadar yaptığımız yatırımlar bunun en güzel örneği.

"DOĞALGAZI İLK KULLANAN ŞEHİRLERDEN"

Enerji anlamında son 19 yılda 4,37 milyar liralık yatırım yaptık. Sadece 2021 yılında yatırım tutarımız 903 milyon TL. Bu yıl da inşallah 82 milyar liralık yatırımı bu yıl Kocaelimizde hayata geçireceğiz. Kocaelimiz, Türkiye'de doğal gazı ilk kullanan şehirlerimizin başında geliyor. AK Parti iktidara gelmeden doğalgaz kullanan 5 şehrimizden biriydi. Hamd olsun biz bu sayıyı 81 ile çıkardık. Kocaeli'mizde doğal gazın yaygınlaşması için büyük bir altyapı yatırımına giriştik. Bugün Kocaeli'nin her ilçesinde doğalgaz kullanılıyor. Milletimizin rahatı, refahı neyi gerektiriyorsa, bunu yapmak bizim boynumuzun borcu. 2023 seçimlerine az bir zaman kaldı. AK Parti teşkilatları her zaman hazır ve nazır. Biz sadece seçim yaklaştığında göstermelik iş yapanlardan, milletimizin gözünü boyamaya çalışanlardan değiliz. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Bu şiarla yürüdüğümüz yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi her zaman "Durmak yok, yola devam."

"MİLLETİMİZ BUNA İZİN VERMEZ "

İktidara aday olanlar ne vaat ediyor? Bir tarafta eski zihniyete dönmeyi, eski Türkiye'yi yeniden canlandırmayı vaat edenler. Diğer tarafta yenilenmeyi, ilerlemeyi, gelişmeyi vaat eden AK Parti ve Cumhur İttifakı. 2023'te bir karar vereceğiz. Eski Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanlara, 28 Şubat'ın bugünkü bekçilerine mi destek vereceğiz, yoksa vesayet defterini sonsuza kadar kapatan AK Parti'ye mi? Bir düşünün. Türkiye son 20 yılda nereden nereye geldi? 2000'lere kadar acziyet içine düşen Türkiye nerede, bugünün Türkiye'si nerede? Tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan, çalışan, üreten bir Türkiye'nin temellerini attık. Artık çıktığımız bu yoldan, elde ettiğimiz bu kazanımlardan geriye dönüş yok. Milletimiz buna izin vermez.

"BUNLAR MI TÜRKİYE'Yİ GELECEK YÜZYILA TAŞIYACAK"

Bir de şu açıdan düşünelim. Seçim sonucuna en çok kimler sevinecek? Kimler ellerini ovuşturacak? Bir taraftan Avrupa'ya ülkesini şikâyet etmekten utanmayanlar, seçilirsek Cumhurbaşkanını yargılayacağız diyenler, millete parmak sallayarak hesap vereceksiniz diye nefretini kusanlar, bütün yatırımları durduracağız diye heveslenenler, Gezicileri savunacağım diye Sultan Abdülhamid Han düşmanlarını göklere çıkaranlar. Bunlar mı milletimizin derdiyle hemhal olacak? Bunlar mı Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak?

"MİLLETİMİZE NASIL ANLATACAKSINIZ"

Bir de bunların arka planda görünmeyen destekçileri var biliyorsunuz. Adını zikretmiyorlar ama her daim birlikte poz vermekten, ana muhalefetin milletvekilleri her daim destek açıklamaları yapmaktan geri durmuyor. Belediyelere doldurduğunuz Kandil kadrolarının hesabını yüzünüz kızarmadan, utanmadan nasıl çıkıp milletimize anlatacaksınız? Bunların tek yaptıkları iş var o da Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımak. Millete meydan okuyanlar, millete tepeden bakanlar, millete rağmen siyaset yapanlar. Hepsi geldi geçti. Sizler de gelip geçeceksiniz. Bir tek millet için, millet adına siyaset yapanların isimleri kaldı zihinlerde. Milleti ile beraber yürüyenlerin isimleri kaldı.

"ÖYLE OLMADIĞINI BELGELERLE ORTAYA KOYDUK"

Bizim gönül bağımız milletimizle. Bizim derdimiz milletin rızasını almak, takdirini kazanmak. Birilerini memnun etmek, onların gönlünü hoş tutmak değil. Şu aralar ana muhalefetin lideri biliyorsunuz yalan ve iftiralarla dolu bir kampanya yürütüyor. Önce 4 milyon abonenin elektriği kesik dedi. Yalanını rakamlarla ortaya koyduk. Ardından geçen hafta ziyaret ettiği evin elektrikleri 4 aydır kesik dedi. Öyle olmadığını belgelerle ortaya koyduk. Dahası ziyaret ettiği evde gün boyu elektrikler kullanılırken, sırf elektrik yok demek için ziyaret saati elektrikleri kim kesti? Ziyaretten sonra da kim açtı? Bunlara laf anlatmak aslında zaman israfı ancak gel gör ki meydanı da bunların yalanlarına, iftiralarına bırakacak değiliz. Geçenlerde İstanbul'da bir evi daha ziyaret etti bakalım oradan da ne çıkacak?

"SİZ İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE OLACAK"

Bunların derdi milletin derdini, milletin gündemini konuşmak değil. Bunların derdi kirli oyunlarla, manipülasyonlarla nasıl ederim de iktidarı ele geçiririm. Çünkü içlerindeki kin ve nefret o denli büyüdü ki daha şimdiden kimleri tasfiye edeceklerini, kimleri al aşağı edeceklerini, bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları nasıl bir kalemde harcayacaklarını pervasızca konuşmaya başladılar. Biliyorum milletimiz feraset sahibidir. Milletimiz zahirin arkasındaki batıni görür. Böyle oyunlara asla prim vermez. Siz isteseniz de istemeseniz de büyük ve güçlü Türkiye olacak. Yerli ve milli üretimde dünyada söz sahibi olacak. Yerli teknolojilerle dünyaya meydan okuyacak. Dünya çapında projelerle adından daha fazla söz ettirecek. Bizler de bu uğurda son nefesimize kadar mücadele edeceğiz inşallah" dedi.