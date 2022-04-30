Diyarbakır’da operasyon…5 firari yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde aranan şahıslara yönelik belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Sabahın erken saatlerinde başlayarak operasyonda; "Nitelikli Yağma", "Nitelikli Hırsızlık", "Resmi Belgede Sahtecilik" ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından haklarında 3 yıldan 19 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari yakalandı. Polis tarafından yapılan ev aramalarında adet Rus yapımı tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yakalanan firariler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.