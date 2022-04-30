İlişkilerimizi her alanda ileriye taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretle ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan'la sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayii, finans gibi alanlarda işbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'a geldiğini anımsatarak şunları kaydetti:
İKİ KARDEŞ ÜLKE:
Hadimü'l Haremeyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz.
MÜŞTEREK MENFAAT:
Suudi Arabistan'la sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayii, finans gibi alanlarda işbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyoruz. Yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri başlıklarında ciddi potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. Körfez Bölgesi'ndeki kardeşlerimizin istikrarına ve güvenliğine kendi istikrar ve güvenliğimiz kadar önem verdiğimizi her vesileyle ifade ediyoruz.
TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ:
Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzun ve bölgemizdeki ülkelerle teröre karşı işbirliğine verdiğimiz önemin altını çiziyoruz. İlişkilerimizi her alanda geçmiştekinin de ötesine taşıyacağımıza inanıyorum. Rabbimizin rahmet, mağfiret ve şefkatinin gönülleri kuşattığı mübarek ramazan ayındaki bu seyahatimiz, dost ve kardeş Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.
BAKAN NEBATİ VELİAHT PRENS SELMAN İLE BİR ARAYA GELDİ
HAZİNE
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Nebati, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki yeni bir dönemin başlaması amacıyla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi imkânlarını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.
SUUDİ BASININDAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİNE YOĞUN İLGİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, ülke basınında geniş ilgi gördü. Yapılan yorumlarda Türkiye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin ilişkilerini güçlendirmeye yönelik son aylarda atılan adımlara dikkat çekildi.
'TİCARET ARTACAK'
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden sonra artmasının beklendiği kaydedildi. Şavk Al Avsat internet sitesindeki detaylarda da "Kral Selman, Erdoğan ve beraberindeki heyeti karşılamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti" denildi. Suudi Arabistan'ın Cizan şehrinde bulunan Al-Shorouk Ekonomik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Abdurrahman Başin, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaretin artırılması ve stratejik ortaklıklara ulaşılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Başin, 2030 vizyonunun birçok alanda sunduğu iddialı projeler ve Suudi Arabistan'ın özellikle Türkiye'nin zengin deneyime sahip olduğu sağlık ve eğitim sektörlerinde sunduğu özelleştirme programları ışığında, Suudi Arabistan-Türkiye ekonomik ilişkilerinin önümüzdeki dönemde istikrarlı bir gelişmeye tanık olmasını beklediğini ifade etti.
YENİ BİR DÖNEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Suudi Arabistan basınının yanı sıra dünya basınında da yer buldu. ABD, Avrupa ve Körfez ülkelerinin haber sitelerinde Ankara ile Riyad arasında son zamanlada ilişkilerin düzelmeye başladığına dikkat çekildi. Reuters Ajansı "Erdoğan'ın ziyareti ile iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem bekleniyor" derken, haberlerde Türkiye'nin ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ile de ikili ilişkilerinde olumlu gelişmelerin yaşandığı belirtildi. DIŞ HABERLER