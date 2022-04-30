Tunç Soyer’e tepki: Kars’ı bırak İzmir’e bak!

Seçim sürecinde bir başka tarım mümkün diyerek belediye başkanı olduktan sonra zeytinliğe havuzlu süper lüks villa yaparak büyük tepki toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu sefer de çok konuşulacak bir etkinliğe imza attı. Önceki gün İzmir'den 1792 kilometre uzağa Kars'ın Susuz ilçesine giden Soyer burada köylülere arpa ve buğday tohumu dağıttı. Tohum dağıtım töreninin ardından takım elbise ile tarlaya inen Soyer köylülerle birlikte tohum serpti. Soyer'in Türkiye'nin öbür ucundaki Kars'ta gerçekleştirdiği etkinlik tepkileri de beraberinde getirdi.

YOLLAR DELİK DEŞİK

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile sert bir dille eleştirdi. Soyer'i kentten 1792 kilometre uzaklıkta şov peşinde olmakla suçlayan Kaya attığı twette şu ifadelere yer verdi; "Her rengi boyadın, bir fıstık yeşili kaldı! İzmir'de temel belediyecilik hizmetlerini bile veremiyorsun, yollar delik deşik, altyapı yok, tüm şehir kokuyor, kentten 1.670 km ötede şov peşindesin. Allah, Karslı hemşehrilerimizi sizin beceriksizliğinizden korusun." Dedi. Kaya'nın paylaşımı sosyal medyada da ses getirdi. Kaya'nın attığı tweetin altına yorum yapan çok sayıda takipçi İzmir'in yollarının adeta köstebek yuvası gibi olduğunu, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte pis kokunun kentin üzerine kabus gibi yine çökmeye başladığını belirten İzmirliler Soyer'e; "Sen önce belediye başkanlığı yaptığın kentin kronikleşmiş sorunlarını çöz ondan sonra Kars'a git." Çağrısında bulundu.