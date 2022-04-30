MSB duyurdu! 7 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.