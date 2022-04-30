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Giriş Tarihi: 30.4.2022 10:02 Son Güncelleme: 30.4.2022 10:06

MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

MSB duyurdu! 7 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
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