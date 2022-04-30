SON DAKİKA | Başkan Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor! Peş peşe kritik temaslar...

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Başkan Erdoğan'a bilgi verdi.
Başkan Erdoğan, görüşmede, gerek İnsani Temas Grubu gerek tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya aklıselimle ve uzlaşmayı temel alacak şekilde davranmalarını telkin etmeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, bu krizin aşılması ve barışın hakim kılınması için yürüttükleri çabalara kararlılıkla ve samimiyetle devam edeceklerini dile getirdi.
Başkan Erdoğan, görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres'in doğum gününü de tebrik etti.
ERDOĞAN, UMMAN SULTANI EL-SAİD İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Umman ilişkileri güçlendirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Umman'la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.
KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede iki lider, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgeye dair konularda yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığını yineledi.