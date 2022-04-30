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Giriş Tarihi: 30.4.2022 18:19

Terör örgütünde çözülme sürüyor! 2 örgüt mensubu teslim oldu

Terör örgütünde çözülme sürüyor! 2 örgüt mensubu teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 27'ye yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Terör örgütünde çözülme sürüyor! 2 örgüt mensubu teslim oldu
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