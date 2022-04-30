Türkiye takasta da güven duyulan ülke

Türkiye bir taraftan tüm dünyanın endişe ile takip ettiği Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin en kısa zamanda durdurulması ve barışın tesisi amacıyla çabalarını sürdürürken diğer taraftan ABD ve Rusya gibi iki küresel güç arasında takas faaliyetinde olduğu üzere arabuluculuk misyonunu da üstlendi.