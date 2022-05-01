7 terörist etkisiz hale getirildi

TürkSilahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınır ötesinde teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulması amacıyla başlatılan sınır ötesi kara harekâtları devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Fırat Kalkanı bölgesinde oluşturulan güvenli bölgeye bir grup terörist taciz ateşi açtıktan sonra saldırı girişiminde bulundu. Bölgedeki keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla komandolar operasyon yaptı. Fırtına obüslerle yapılan nokta atışıyla 7 terörist silah, mühimmat ve araçlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde son bir hafta içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80'i bulduğu belirtildi.