Maltepe’de 1 Mayıs coşkusu

Maltepe Etkinlik alanında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü doyasıya kutlandı. Sabah erken saatlerde Maltepe Kartal sahilyolu ve etkinlik alanına çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Kutlamalara katılan gruplar pankartlarıyla sahil yolundan kortejler eşliğinde alana giriş yaptı.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kontrol noktalarından aranarak geçenler alana girdi. Çeşitli şarkıların ve işçi marşlarının çalınıp söylendiği etkinlikte katılımcılar doyasıya eğlendi.
Valilik tarafından Maltepe Etkinlik Alanında miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına izin verilirken kutlamalara Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün taraftar topluluğu Çarşı adına küçük bir grup, CHP il, ilçe örgütleri ve belediyeleri de katıldı.
ERCAN POLAT YİNE PROVOKASYONA İMZA ATTI
Adalar Belediyesi tarafından Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerine katılanlar için kiralanan tekne, güvenlik güçleri tarafından Maltepe İDO İskelesi'nde rutin kontroller için bekletildi.
Adalar'da atların ilçe dışına çıkartılmasında yasa dışı olarak İBB adına faaliyet yürüten ve TÜGVA provokasyonuyla halkı galeyana getirmek amacıyla aktif rol üstlenen CHP Adalar İlçe Bakanı Ali Ercan Akpolat, bir kez daha devreye girdi.
Deniz yoluyla gelenlerin alana girişlerinde gerekli prosedürlerin yapıldığı sırada kameraları görünce denize atladı. Yüzerek karaya çıktı.
Bu esnada ise teknede bulunanlar gerekli kontroller sonrasında alana giriş yaptı.
ARAMA NOKTASINDA LGBTİ'LER SORUN ÇIKARDI
Etkinlik alanı girişinde Marmaray ile İdealtepe istasyonunda inen bir grup LGBTİ+ üyesi, kurulan polis kontrol noktasından geçerken çantalarının aranmasına karşı çıktı.