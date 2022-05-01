Maltepe’de 1 Mayıs coşkusu

Valilik tarafından Maltepe Etkinlik Alanında miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına izin verilirken kutlamalara Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün taraftar topluluğu Çarşı adına küçük bir grup, CHP il, ilçe örgütleri ve belediyeleri de katıldı.