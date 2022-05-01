Muhalefet savruldu

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ana muhalefetin partisindeki tartışmalara veya hangi istikamete savrulduğuna ilişkin, iktidar partisi olarak değerlendirmeye girmeyi arzu etmem. Onların sorunlarıdır. 6'lı yuvarlak masanın nereye savrulduğunu, nereye evrildiğini açık net görüyoruz. Bu 6'lı grup, kimi adayı olarak belirleyecek, bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı, adayını belirledi ve adayıyla yoluna devam etmekte. Birlikteliğimiz sağlam bir şekilde 2023'e doğru yürüyor.Halkımız müsterih olsun, enflayon meselesinin üstesinden geleceğiz. Mayıstan sonra gerilemeye başlayacaktır. Yıl sonuna doğru daha olumlu istikamette neticelenecek. Bu ülkede sokağın nabzını tutan, vatandaşın halinden anlayan en iyi kadrolar bizde. Milletimiz enflasyonun üstesinden AK Parti'nin geleceğini biliyor. Enflasyonu daha önce tek haneye biz düşürdük, yine biz düşüreceğiz.Herhangi bir ülkeyle münasebetlerde olumsuzluk olabilir, ilanihaye böyle gidecek diye bir şey yok. Bu süreç en başta düşman üretme değil dost kazanma ve kardeşliğimizi pekiştirme süreci, bunu başarıyla sürdürmenin gayreti içinde olacağız. Biz dış politikada ne yaparsak yapalım eleştirenlerin tezgâhına da oyununa da gelmeyeceğiz.İsrail'le ilgili bir politikamız var; aynı şekilde Mısır'la da böyle bir politikanın olması mümkün. Mısır'la istihbarat örgütlerimiz arasındaki temas, işadamlarımızın ilişkileri devam ediyor. Üst düzeyde de bu adımların atılabileceği istikamette. Mısır halkıyla Türk halkının birbiriyle ortak yanları çok ileri. Mısır halkını yok farz edemeyiz. Gönlümüz bir an önce bu beraberliği sağlamayı arzu ediyor.ABD'de Obama'yla da Trump'la da münasebetlerimiz gayet iyiydi. Biden ile aynı durumu yakalayamadık.Aşırı uçların Fransa seçiminde kaybetmiş olması tüm dünyamız için bir kazanımdır. Ne çekiyorsak aşırılıklardan çekiyoruz. Arkadaşlara 'Macron'u tanıyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla Macron'un seçim kazanması Türkiye-Fransa ilişkileri açısından çok daha isabetli olacaktır' dedim.Bay Kemal zihinsel olarak karanlıkta kalmış. Önce bu zihinsel karanlıktan aydınlığa çıkması lazım. Elektriğinin kesik olduğunu iddia ettiği bir eve gidip yine milleti aldatmaya kalktı. Günümüzde evlere verilen elektrikler ve sayaçlar yapılanları, yalan yanlış operasyonları tespit edebiliyor. Danışmanları Bay Kemal'i ciddi manada aldatıyorlar, o da oyunlara çok rahat geliyor. Çünkü ufku karanlık. Onun için onu aydınlatmaya büyük ihtiyaç var.İstanbul Büyükşehir Belediyesi terörist yuvası haline geldi. Onlara makam ve imkân veriliyor. O belediye çalışanının fotoğrafı delildir. Yargı bunun hesabını soracaktır. İBB neden böyle bir teröristi istihdam ettiğinin cevabını vermeli. Seçim öncesi, PKK'nın uzantısı konumundaki partiye verilen sözler de var. Bu asla kabul edilemez. Ülkeyi yıkmaya çalışan teröristlere sahip çıkan muhalefet olur mu? Türkiye'de bu var! Öte yandan İBB, ne yazık ki büyük oranda yolsuzluklarla hemhal. Neyi nasıl birilerine peşkeş çekiyorlar, bunların hepsini oradaki Meclis Grup Başkanımız, arkadaşlarımız ispatladılar.TÜSİAD'ın"Acaba ülkenin geleceğine nasıl katkı veririz?" diye bir derdi yok. Tam aksine "Mevcut iktidarı nasıl götürürüz? Rahat rahat kullanabileceğimiz bir iktidarı nasıl getirebiliriz?" diye bir dertleri var. Türkiye'de şu 20 yıllık dönemde bunlar parayı bizimle kazandı.