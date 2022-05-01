Haberler Gündem Haberleri Proje İBB'den devralınmıştı! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı yakında hizmete açılıyor
Giriş Tarihi: 1.5.2022 20:25 Son Güncelleme: 1.5.2022 20:40

Proje İBB'den devralınmıştı! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı yakında hizmete açılıyor

Proje İBB’den devralınmıştı! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı yakında hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, “Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir” Metro Hattı’nda yapım çalışmalarının tamamlandığını ve yakında açılacağını duyurdu. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İBB yönetimi yapmadı. Yapmayacağını söyledi. 2020 Mayıs’ta devraldık. %5 seviyesinde iken devraldığımız “Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir” Metro Hattı’nda yapım çalışmalarını tamamladık! Yakında açıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) devralınan "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir" Metro Hattı'nda yapım çalışmaları tamamlandı. Proje yakında hizmete açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İBB yönetimi yapmadı. Yapmayacağını söyledi. 2020 Mayıs'ta devraldık. %5 seviyesinde iken devraldığımız "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir" Metro Hattı'nda yapım çalışmalarını tamamladık! Yakında açıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Proje İBB'den devralınmıştı! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı yakında hizmete açılıyor
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