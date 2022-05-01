Sen gelmeden bayram olmaz

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için günlerdir HDP il binaları önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır, Muş, Van ve Hakkâri'deki aileler, bu bayrama da çocuklarından ayrı girmenin hüznünü yaşıyor. Eylemlerini sürdüren ailelerin bu bayramda da yüzleri terör örgütü PKK nedeniyle gülmedi. Bayrama hüzünlü giren 387 ailenin terör örgütü ile HDP'ye tepkisi de dinmiyor.Diyarbakır, Van, Hakkâri ve Muş'ta annelerin, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı için HDP il binası önünde başlattıkları evlat nöbeti devam ediyor. Aylardır çocuklarını örgütün elinden kurtarmak amacıyla nöbet tutan aileler, bu bayrama da çocuklarından ayrı girmenin hüznünü yaşıyor. Diyarbakır'da 285, Hakkâri'de 18, Van'da 50 ve Muş'ta 34 olmak üzere toplam 387 aile, çocuklarını kandırıp dağa götüren terör örgütü PKK ve HDP'ye tepki gösteriyor. Bayrama oğlu Ramazan'dan ayrı girdiği için PKK ve HDP'ye tepki gösteren Mevlüde Üçdağ, Diyarbakır'da yaklaşık 3 yıldır evladını terörün elinden kurtarmak amacıyla eylem yaptığını söyledi. 8 yıldır kaçırılan oğlundan haber alamadığını belirten Üçdağ, "PKK ve HDP bu bayram da anneleri evlatlarından ayrı bir bayrama mahkûm etti. Bayram sevincini bize yaşatmayarak annelere en büyük acıyı yaşattılar" dedi. Muş'ta oğlu Muhammet Ali Kaya için eylemini sürdüren anne Aynur Kaya ise, "Bir bayrama daha evladımdan ayrı girmenin acısını yaşatanlara karşı anneler kazanacaktır" dedi. Anne Nihal Çiftçi, Hakkâri'de 13 yaşında kaçırılan oğlu Emircan'dan ayrı bir bayrama daha girmenin hüznünü yaşadığını söyledi.Van'da, kandırılıp dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için aylardır HDP İl binası önüne gelerek eylemini sürdüren anne Nazlı Sancar da, "Evlatlarımızı alarak bize büyük bir acı yaşatanlar, annelere bayramı da yaşatmıyorlar. Bu bayramda da kızımdan ayrı yaşamanın hüznünü yaşıyorum. Her bayram geldiğinde aynı hüznü artık yaşamak istemiyorum, kararlı eylemimizle çocuklarımızı kurtarıp bayram yapacağımız günler yakındır" ifadelerini kullandı.