2 yıl sonra 1 Mayıs meydanlarda kutlandı

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan 1 Mayıs kutlamaları yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Kutlamaların İstanbul'daki adresi Maltepe oldu. Katılımcılar, güneşli havada çalan şarkılarla birlikte halay çekerek eğlendi.Etkinlik alanı girişinde Marmaray ile İdealtepe istasyonunda inen bir grup LGBTİ+ üyesi, kurulan polis kontrol noktasından geçerken çantalarının aranmasına karşı çıktı. Şahıslar ile polis arasında yaşanan tartışmaların ardından LGBTİ+ üyeleri çantalarındaki pankartların kontrol edilmesi üzerine alana giriş yaptı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Beşiktaş Köyiçi Caddesi'nde toplanıp Taksim'e gitmek üzere yürümeye çalışan gruba polis müdahale etti. Valilikten yapılan açıklamada, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanı'nda miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, gerekli izinlerin verildiği kaydedildi. Taşkınlık çıkaran ve Taksim'de gösteri için direnenlerin de aralarında olduğu 164 kişi gözaltına alındı.Diğer taraftan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Arslan, burada konuşma yaptı.HAK-İŞ'e bağlı sendikalar yurt genelindeki kutlamalarda ortak bildiri okudu.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Erzurum, Iğdır, Ağrı, Kars, Erzincan'ın yanı sıra, Zonguldak, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.Erzurum'un Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın "En başarılı ve çalışkan işçinin bilgileri bu sandıkta" dediği, içine önceden ayna yerleştirilmiş sandığa bakınca kendilerini gören belediye çalışanları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sürpriziyle sevindi.Edirne'deki kutlamalara Romanyalı turistler de ilgi gösterdi. Turistler, yürüyüş yapan işçilere alkışlarla destek verdi./ SABAH