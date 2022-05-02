5 bayram oldu Rojhat, dön artık şehit ağabeyinin mezarına gidelim

Diyarbakır'da HDP binası önündeki evlat nöbetindeki 5'inci bayramlarına buruk giren aileler, evlatlarına teslim olmaları yönünde çağrı yaptı. PKK'nın 2015'te 21 yaşındayken kaçırdığı oğlu Rojhat'a seslenen anne Necibe Çifçi, "Benim bir evladım kardeşini ararken teröristler tarafından öldürüldü. Bir evladım mezarda bir evladım dağda. Öldürülen evladımın mezarına mı gideyim, kaçırılan oğlumun yolunu mu gözleyeyim? Rojhat bak bu 5'inci bayramın oldu. Yeter artık, bak senin ağabeyin de mezarda. Ağabeyini onlar öldürdü. Oğlum geri dön, yeter artık. Gel beraber ağabeyinin mezarına gidelim" dedi. AA