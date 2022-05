Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, ramazanın son iftarını Tuzla'daki İstanbul Tersane Komutanlığı'nda işçilerle birlikte yaptı. Erdoğan, şöyle konuştu:Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz sonra daha iyisi daha güzeli daha ilerisi için çalışacağız, mücadele edeceğiz.Dünyamız salgın dönemiyle başlayıp Karadeniz'in kuzeyindeki savaşla derinleşen bir krizin içinde çırpınırken biz dikkatimizi ve enerjimizi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata yönelttik. Önceliği insanlarımızın işine, aşına, geçimine vermezsek asıl felaketi o zaman yaşayacağımızı biliyorduk. Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra inşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz.Türkiye çalıştıkça, Türkiye ürettikçe, Türkiye bugününe ve geleceğine sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle hiç kimse bu milletin sırtını yere getiremez, bu ülkeyi zayıf düşüremez.Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini hatta yere kapaklanmasını bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak olduğuna inanıyoruz. Bu yolda son nefesimize kadar mücadele etmekte kararlıyız.Hükûmetlerimiz döneminde hep çalışanların emeklerinin karşılığını alabilmelerini sağlayacak adımlar attık.Sizlerin de yakından takip ettiği gibi Türk ekonomisi bir süredir ciddi sınamalardan geçiyor. Bir kısmı küresel gelişmelerden bir kısmı iç dinamiklerden kaynaklanan bu sınamaları alnımızın akıyla aşarak yolumuza devam ediyoruz. Bu süreçte bir yandan istihdam alanlarını genişletirken, diğer yandan da ücretleri arttıracak düzenlemeler yaptık. İnsanların işlerini korumalarını ve yeni iş sahibi olmalarını temin ederken herkesin insanca hayat sürebileceği gelir seviyesine ulaşmasına da önem verdik.Asgari ücrette yılbaşından yüzde 50'nin üzerinde artış yaptık. Tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergilerini kaldırdık. Bir başka ifadeyle devlet olarak çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik. Son 20 yılda asgari ücreti rakam olarak 23 kat reel olarak da bir buçuk kat arttırmış olmamız ama elbette önemlidir ama emekçilerimizin çok daha fazlasını hak ettikleri de bir gerçektir.Kamu toplu iş sözleşmelerinde işçilerimize bugüne kadar yapılmış en yüksek seyyanen zam ve artış oranlarını verdik. Hükümete geldiğimizden beri en çok desteklediği hususlardan biri de sendikalaşmadır. İnşallah önümüzdeki dönemde de çalışanlarımızı ve işçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz.Askerimizin sınırda silahla yaptığı hizmeti siz burada alın terinizle gerçekleştiriyorsunuz. Gemi sanayisi gibi hem emeğin hem teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir alanda Türkiye, dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi başardı.Yıllarca ülkemizi savunma sanayisi ürünleri üzerinden tehdit edenler bugün artık bizim geliştirdiğimiz ürünlere sahip olmanın peşindedir. Artık şu an itibarıyla yarı uçak gemimizi yaptık, denize indirdik. İnşallah şimdi de tamını yapacağız. Ve tamını da yapmak suretiyle denizlerde çok daha farklı bir yere kavuşmuş olacağız.Erdoğan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" için mesaj yayımladı:Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ederim. Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik, bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik. Kalkınmayı toplumun tüm unsurlarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimiz inancıyla toplumumuzun büyük bir kesimini oluşturan işçi kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk.Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçilerin emeklerinden gelen güce inanıp, adımlarımızı onların menfaatleri doğrultusunda attık. Bu doğrultuda işçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık. Koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde de çalışma hayatının kesintiye uğramaması için işçilerimizin sosyal ve ekonomik haklarının korunması için birçok tedbiri ve desteği hayata geçirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. 1 Mayıs vesilesiyle, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecimizde her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyorum.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayata işçi unvanıyla başlamış bir kardeşiniz olarak, 1 Mayıs'ı kendi bayramım olarak kabul ediyorum. Tersane işçilerimizle Türk-İş Sendikamızın temsilcileriyle birlikte bu güzel 1 Mayıs akşamında iftar sofrasında buluşarak Emek ve Dayanışma Günü'müzün sevincine ortak olmak istedik" dedi.