Bakan Karaismailoğlu: “Rize-Artvin Havalimanı’nın Avrupa’da başka bir örneği de yok”

"RİZE-ARTVİN HAVALİMANI İLE RİZE VE ARTVİN İLLERİNİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ DÜNYA TURİZMİNE AÇILACAK"

Rize-Artvin Havalimanı ile Rize ve Artvin illerinin doğal güzelliklerini dünya turizmine açacağını sözlerine yansıtan Karaismailoğlu, "Doğu Karadeniz bölgemize Rize ve Artvin e yurt içi ve yurt dışından havayolu ile kesintisiz ulaşım sağlayacak. Bu da Rize ve Artvin illeri başta olmak üzere yörenin doğal güzelliklerini dünya turizmine açacak. Diğer bir deyişle turizm potansiyelini doğru değerlendirerek ekonomimize katkı sunacak. Coğrafi özellikleri nedeniyle karayolu ulaşımının güç olduğu Doğu Karadeniz bölgemizin ulaşım ihtiyacını daha hızlı ve konforlu bir şekilde sağlayacak, Yurt içinden ve yurt dışından Doğu Karadeniz bölgesine ve Gürcistan'a gidecek yolcular için bir ulaşım noktası tesis edecek. Böylece hem bölge ülkeleri ile aramızdaki siyasi ve ekonomik ilişkileri destekleyecek hem de sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişime ivme kazandırarak, bölgenin yatırım potansiyelini artıracak. Havalimanımız, yapım döneminde 56 farklı sektöre doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağladı ve faaliyet döneminde de sağlamaya devam edecek. Yapım döneminde millî gelire etkisi 556 milyon dolar, İstihdama etkisi 28 bin 100 kişi, Üretime etkisi ise 1.2 milyar doların üzerindedir. Havalimanı'mızı Türkiye'mizin de ötesinde, Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelere ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret yollarından olan 'Orta Koridor'a, kısacası dünyanın hizmetine sunuyoruz. Bölgemizdeki karayolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığının bir bölümü de böylece hava yoluna kaydırılabilecek. Karayolu taşımacılığının neden olduğu yakıt tüketimi, yol bakım-onarım maliyetleri ile trafik kazalarının da önüne geçilecek. Ayrıca zamana bağlı giderlerden tasarruf edilecek. Karayolu trafiği rahatlayacak. Bu da egzoz emisyon değerlerinde azalma sağlayacak. Cennet Karadenizimize de ancak böylesi yakışırdı" şeklinde konuştu.