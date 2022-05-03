HDP’nin Pençe-Kilit hazımsızlığı! İttifak ortağı CHP’ye sitem ettiler

HDP'NİN PENÇE-KİLİT RAHATSIZLIĞI!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ise söz konusu operasyonlardan duyulan rahatsızlığı sık sık dile getiriyor. HDP vekili Fatma Kurtulan, örgütün kanalına yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nu eleştirerek muhalefete yüklendi.

Operasyonların 'Türkiye'nin geleceğini tehlikeye attığını' söyleyen HDP vekili, "Çok kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Türkiye'nin geleceği risk altında. Herkesin buna destek vermek yerine tepki koyması gerekiyor" diye konuştu.

HDP'DEN CHP'YE SİTEM

Kurtulan, ittifak ortakları CHP'nin operasyonlara karşı tutumunu da hedef alarak, "Bir taraftan öyle bir taraftan böyle konuşuyorlar. AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. CHP'nin yaşatmak üzerine kafa yorması lazım. CHP'nin bu açıklaması toplumsal umudu geriye götürüyor." dedi.