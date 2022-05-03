İçişleri Bakanlığı’ndan Mansur Yavaş’ın algı operasyonuna yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Dedikoduya bile müfettiş gönderen İçişleri Bakanlığı, belgeli şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğumuz birçok konudan sadece 9'u ile ilgili İçişleri Bakanlığından müfettiş görevlendirildi" şeklinde Mülkiye Teftiş Kurulunu zan altında bırakmayı amaçlayan açıklamalarda bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı Yavaş'ın iddialarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DA SORUŞTURABİLİYOR

İçişleri Bakanlığı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri ile ilgili olmayan veya görevleri ile ilgili olsa dahi doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına soruşturma yapabilme yetkisi verilen ihbar ve şikayetler ile ilgili inceleme ve soruşturmalar herhangi bir idari merciinin izni olmaksızın doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturulabiliyor denildi.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun kapsamına giren ihbar ve şikayetler için ise soruşturma açılabilmesi yine bu kanunda gösterilen yetkili mercilerin izin vermesine bağlı tutulduğu bilgisi paylaşıldı. Mülkiye Teftiş Kurulu ve Mülkiye Müfettişleri ancak 4483 sayılı Kanun kapsamına giren ihbar ve şikayetlerde devreye girmektedir denildi. Kanun kapsamına giren ihbar ve şikayetlerin hangi mercilere, nasıl yapılacağı, bu ihbar ve şikayetler üzerine idari merciler tarafından yaptırılacak araştırma veya ön incelemeler sonucunda verilecek kararlar ile bu kararlara karşı başvurulabilecek yargı yolları aynı Kanunun ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlendiği kaydedildi. 4483 sayılı Kanunun "Olayın yetkili mercie iletilmesi, işleme konulmayacak ihbar ve şikayetler" başlıklı 4'üncü maddesi gereğince; bu tür ihbar ve şikayetler Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılabileceği gibi, doğrudan yetkili idari mercilere de yapılabilmektedir denildi.

SİKAYETLERİN CİDDİ BULGU VE BELGELERE DAYANMASI GEREKİYOR

İhbar ve şikayetlerin Cumhuriyet Başsavcılıkları veya yetkili idari merciiler tarafından işleme konulabilmesi için ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması gerektiğinin altı çizildi. Bu şartları taşımayan ihbar ve şikâyetler Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacak, ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde dilekçede ad, soyad, imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmayacağının bilgisi paylaşıldı.

BAKANLIĞI İNTİKAL EDEN HER İHBAR İŞLEME ALINIYOR

Cumhuriyet Başsavcılıklarından gerekse doğrudan Bakanlığımıza intikal eden her türlü ihbar ve şikayet de açıklanan mevzuat hükümlerine ve yerleşik yargı kararlarına göre işleme alınmakta, sonuçlandırılmakta ve muhataplarına tebliğ edilmektedir denildi.

MESNETSİZ İDDİALAR

Mevzuatın bu açık hükümlerine rağmen ve bu kararların yargı denetimine tabi olduğu görmezden gelinerek Mülkiye Teftiş Kurulunun ihbar ve şikayetlere keyfi muamele yaptığı iddiasını ortaya atmak mesnetsiz olmaktan öteye geçemeyeceği gibi, bu tür asılsız iddiaların Mülkiye Teftiş Kurulunun Türk idare sistemindeki saygınlığını zedeleniyor denildi.