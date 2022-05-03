Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Giriş Tarihi: 3.5.2022 23:28

Son dakika: Ümit Özdağ, Sinan OganBengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Son dakika: Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacak

İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan OganBengi Başer hakkında Göç İdaresi Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında Göç İdaresi Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi.
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Son dakika: Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacak
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