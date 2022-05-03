Sonunda kazanan anneler olacak

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde 972 gün önce oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti Ramazan Bayramı'nda da devam etti.Bir oğlunu teröre şehit veren bir oğlu da dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinden Necibe Çiftçi, "Bayramlara çocuklarımızdan ayrı girmemize neden olan PKK ve HDP bilsin ki, bu eylemin sonunda kazanan anneler olacaktır" dedi. Öte yandan Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, bayram nedeniyle Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.