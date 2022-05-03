Soylu: “Burada 85 milyonluk Türkiye’nin kalbi var”

"Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yaptırılan briket evlerin açılış ve anahtar teslim töreninde, konuşan Soylu, "Türkiye bölgeye yardım köprüsü kurdu. 77 bin projelendirilen, 57 bini bitirilen, 9 bini devam eden ve 50 binine de taşınılan evlerin açılışını yapıyoruz. AFAD koordinasyonunda, kendi organizasyonlarıyla Hatay Valiliğimizin koordinasyonuyla burada yerel otoritenin ortaya koymuş olduğu faydalılıklarla güçlü bir adım attılar." dedi.

Türkiye'nin 81 vilayetinden, valiliklerin koordinasyonunda da sivil toplum kuruluşlarının organizasyonunda briket evlerin yapıldığını belirten Soylu, "Bir gün bakanlar kurulundaydık, kabinedeydik. Cumhurbaşkanı kabinede bakanlar kurulunda, tek tek bakanlara sordu, 'Sen kaç briket ev yapacaksın? Elinizi cebinize atın, aldığınız maaşlardan kardeşlerimize yardımcı olun.' Meclis grubunu topladı, 'Hepinizi göreceğim. Siz kardeşlerimize kaç briket ev yapacaksınız?' dedi. Burada 81 vilayetimizin, bakanlarımızın, vezirlerimizin, milletvekillerimizin her birinin katkısı, desteği, kardeşlik imzası var. Bilesiniz sevgili kardeşlerim, burada 85 milyonluk Türkiye'nin kalbi var."

1 MİLYON KİŞİYE EVLER YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'ın bir talimat daha verdiğini, bu talimat doğrultusunda Cerablus, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad'da, Türkiye'de yerleşik bulunan Suriyeli bir milyon kişiye de evlerin yapılacağını belirten Soylu, "Bunu da hem uluslararası hem kendi hayır kuruluşlarımızla yapacağız. Yine AFAD koordinasyonunda yapılacak inşallah. Allah'ın izniyle projeleri tamamlandı, yakın zamanda başlayacak. Biz yıllarca birlikte yaşadık, aynı kıbleye secde ettik. Allah şahittir kardeşliğimiz kıyamete kadar sürecek. Sizi zulme teslim etmeyeceğiz. Kardeşliğimizi kıyamete kadar devam ettireceğiz. Allah bizi dünyaya ve mazlumlara mahcup etmesin." dedi.

SADECE 77 BİN EVİ PROJELENDİRMEDİK

İdlib'te sadece 77 bin evi projelendirmediklerinin altını çizen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " 57 bin 306 ev tamamladık, 9 bin 700 ev devam ediyor, 10 bin eve başlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Yıl sonuna kadar 100 bini arkadaşlarımızla birlikte Allah'ın izniyle bitireceğiz. Burada 50 okul bitirdik, 23 okul devam ettiriyoruz, toplam 73 okul. 26 cami bitirdik, 24 devam ettiriyoruz ve 10 sağlık tesisi yaptık, 13'ünü devam ettiriyoruz. 11 sosyal tesis yaptırdık, 7'sini devam ettiriyoruz. 7 park bitirdik, 18 çocuk parkı yapıyoruz. 21 fırın bitirdik, 13 fırın devam ettiriyoruz. 36 su kuyusu yaptırdık, 4 su kuyusu devam ettiriyoruz."

TÜRKİYE SADECE SURİYE'YE YARDIM ETMİYOR

"Türkiye sadece Suriye'nin çeşitli bölgelerine yardım yapmıyor. Batı sömürgesine devam ediyor, biz Lübnan'da, Yemen'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Bangladeş'te, Arakan Müslümanlarıyla beraber varız. Biz Ukrayna'da varız. Biz dünyada nerede zulüm varsa, Allah şahittir karşısında durarak hep birlikte varız. Eğer biz olmasaydık şu çocuklar bizden hesap sorarlardı, bu dünyada da öteki dünyada da. Buradan vicdanları katılaşmış olanlara sesleniyorum; bu dünyanın nimetlerine aldanmayın. Müslümanlar büyük bir sınavdadır. Batıdan kimse kendisine bir nimet beklemesin. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Dünyaya, insanlığa neler yapılması lazım geldiğini anlatmalıyız, onun için birlik içerisinde olmalıyız." diye konuştu.

Soylu, konuşmasının ardından Kemmune ve Meshed Ruhin kamplarına canlı bağlantı yaparak konuşmalarını sürdürdü.

ZİYARETLERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmasının ardından yapımı tamamlanan Camiyi ziyaret ederek, caminin anahtarını imama teslim etti. Cami'nin ardından sırasıyla Hastaneyi, basketbol, voleybol, futbol sahalarını ziyaret etti ve futbol maçının açılışını yaptı. Spor sahalarının ardından 1 yetim aileyi ziyaret eden Soylu evlerin anahtarlarını teslim ettikten sonra, ziyaret ettiği çocuk parkında çocuklara hediyeler verdi. Soylu ziyaretlerini Aşevini ziyaret ederek tamamladı.