1 milyon Suriyeli için geri dönüş planı hazırlıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur- Sen) ve Mehmet Akif İnan Vakfı ile "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında AFAD koordinasyonunda 12 STK tarafından yaptırılan briket evlerin açılış ve teslim töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat katıldığı İdlib'deki anahtar teslim törenine video mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu:Paylaşmanın, infakın bereketine inanan bir millet olarak, yaptığımız bu yardımların karşılığını, Rabb'imizin çok daha fazlasıyla bize ihsan ettiğine inanıyoruz. Tabii sadece mazlumların canlarını ve onurlarını kurtarmalarını sağlamak için kapılarımızı açmakla kalmadık, onların yeniden evlerine dönebilmeleri için de her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye'nin Suriye'de derinleşen insani trajedi karşısında sınır ötesi harekâtlarını başlattığı 2016'dan bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejilerimizi gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle destekliyoruz. Briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resualyn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje, bir hayli kapsamlıdır. Konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçları ile tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı, bu projenin içinde yer alacaktır. İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde, oralarda da benzer çalışmaları yürüteceğiz.: Bugün İdlib'de çok anlamlı bir tören vesilesiyle bir araya geldik. Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde yıllardır çadırlarda yaşayanların hayat şartlarını bir parça da olsa düzeltmek için 250 ayrı noktada inşa edilen briket evlerin resmi açılışını yaptık. İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyası ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle inşası başlatılan 77 bin briket evin 57 bin 306'sı tamamlandı. Kalanların inşası ve hazırlığı sürüyor. Bu evler camisi, okulu, sağlık merkezi, fırını, sosyal tesisi ve çocuk parkıyla eksiksiz birer yaşam alanı olarak tasarlandı ve inşa edildi.İnşallah briket ev sayısını toplamda 100 bine çıkaracak, dolayısıyla 100 bin ailenin şartlarını bir parça da olsa düzeltmiş olacağız. Briket evlerin burada oturacak Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu evlerin yapımında emeği geçen tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, hayır sahiplerine, inşasında çalışan herkese teşekkür ediyorum.Başkan Erdoğan, İdlib'deki briket evler anahtar teslim törenine hitabında "Hiç kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez. Kimse keyfi yere belirsiz bir geleceğe doğru yürümez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara destek vermek insanlık borcumuzdur. Medeniyetimiz de tarihimiz de bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Biz, bu vazifemizi yerine getirmenin huzuruyla dünyanın karşısına çıkıyoruz. Bu huzur-u kalp ile Batılıların sergiledikleri ırkçı, ayrımcı, bencil, riyakâr tutumu yüzlerine vuruyoruz. Mazlumlara bakarken biz sadece insan gördük, görüyoruz. Hiç kimsenin teninin, saçının, gözünün rengine, inancına, konuştuğu dile bakmadık, bakmıyoruz. Ukrayna topraklarındaki savaş başladığından beri bu ülkeye 100 TIR insani yardım malzemesi sevk ettik" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'deki açılışta yaptığı konuşmada "Burada 81 vilayetimizin, bakanlarımızın, vezirlerimizin, milletvekillerimizin her birinin katkısı, desteği, kardeşlik imzası var. Bilesiniz sevgili kardeşlerim, burada 85 milyonluk Türkiye'nin kalbi var. Allah şahittir, kardeşliğimiz kıyamete kadar sürecek. Sizi zulme teslim etmeyeceğiz. Kardeşliğimizi kıyamete kadar devam ettireceğiz" dedi.Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.