İstiklal Caddesi’nde terör propagandasına gözaltı

İstanbul İstiklal Caddesi'de, bir terörist için yazılmış sözleri şarkı gibi söyleyen ve teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan 16 kişi gözaltına alındı. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 16 kişinin bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen bir teröriste yazılmış sözde şarkıyı söyledikleri ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Halaylar çekip alkışlayarak teröriste yazılan şarkıyı söyleyen kişilerin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attıkları da belirlendi. 16 kişi "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan gözaltına alındı.