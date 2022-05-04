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Giriş Tarihi: 4.5.2022 14:49 Son Güncelleme: 4.5.2022 14:51

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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