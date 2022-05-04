Siyasi partilerde bayramlaşma sevinci

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin ile Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluşan heyet, MHP, CHP, HÜDA PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle video konferans aracılığıyla bayramlaştı. Gazetecilere ve AK Parti Genel Merkezi'ndeki personellere çikolata ikram eden Zengin "Biz online bayramlaşma yapmaya karar verdiğimizde Sağlık Bakanlığımız pandemiyle alakalı kurallarını henüz açıklamamıştı. O sebeple AK Parti Genel Merkezi olarak siyasi partilerle online bayramlaşmayı tercih ettik. Kurban Bayramı'nda ümit ediyoruz yüz yüze geliriz" dedi. Zengin İYİ Parti heyetiyle yaptığı görüşmede "Hepimiz Türkiye'nin geleceği için çalışıyoruz, takdir zaten milletimize ait olacak. O yüzden ben bu bayram havasındaki gündelik hayattaki muhabbetimizin siyaset yaparken de ilişkilerimize yansımasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. MHP ise AK Parti, CHP, BBP, DSP, Saadet ve Yeniden Refah partilerinin heyetleriyle bayramlaştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti heyetiyle bayramlaşmada "Cumhur İttifakı için 2023 seçimlerinde güzel sonuçlar olacak" dedi.CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki CHP heyeti de AK Parti, DSP, Vatan Partisi, HDP ve İYİ Parti heyetleriyle bayramlaştı. Nazlıaka "Dünyada ve yurtta barışın olduğu, demokrasinin içselleştirildiği bir bayram olmasını istiyoruz" dedi.